"رعاية" تشتري مستشفى "المزمنة الطبية" بـ 193.2 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، اليوم الأحد، عن شراء شركة مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية بنحو 193.22 مليون ريال.

وقالت "رعاية" في بيان على "تداول السعودية"، إن الشركة المستهدفة بالاستحواذ هي شركة رعاية صحية ويقع مركزها الرئيس في مدينة جدة وتقدم خدماتها من خلال مستشفى يقع في مدينة جدة على شارع حمزه شحاته في حي البغدادية الغربية، ويقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية ومنها الرعاية الطبية الشاملة والرعاية التمريضية طويلة الأمد ورعاية المسنين والرعاية التلطيفية وغيرها من الخدمات الطبية.

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وأضافت أنه سيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر "رعاية" الداخلية وتمويلات مصرفية.

وشركة مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية هي شركة شخص واحد، وبلغت إيراداتها نحو 96.82 مليون ريال في 2022.

تهدف الصفقة إلى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لرعاية من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات العلاقة.

من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة فور إتمام الصفقة وانتقال ملكية الشركة المستهدفة للمشتري.

وأشارت إلى وجود أطراف ذو علاقة منهم المجموعة السعودية للرعاية الطبية، وذلك بصفتها البائع ومساهم كبير في المشتري، ويمتلك البائع ما نسبته 49.20% من أسهم رأس مال المشتري وما نسبته 100% من حصص رأس مال الشركة المستهدفة.

وتتمثل طبيعة المصلحة في كون أن البائع مساهم كبير في المشتري والمالك الوحيد في الشركة المستهدفة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن الحصول على تمويل مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الخليج الدولي بقيمة 350 مليون ريال.

وتتوزع مدة التمويل على قرض دوار بقيمة 100 مليون ريال يتجدد دورياً، وقرض طويل الأجل بقيمة 250 مليون ريال لمدة 10 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وتستهدف الشركة منه تمويل احتياجيات رأس المال العامل للشركة ودعم استراتيجيتها من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع.