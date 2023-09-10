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عملة XRP
عملات مشفرة

"ريبل" تستحوذ على شركة ناشئة للتوسع في أميركا

لم تكشف عن شروط الصفقة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العملات المشفرة "ريبل"، أنها ستستحوذ على شركة "Fortress Trust"، وهي شركة ناشئة متخصصة في البنية التحتية للعملات المشفرة، مما يمنحها ترخيصًا في ولاية نيفادا الأميركية ويسمح لها بالتوسع إلى ما هو أبعد من خدمتها الحالية وهي المدفوعات عبر بلوكتشين.

ولم تكشف الشركة عن شروط الصفقة.

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تأسست شركة "Fortress Trust" في عام 2021 من قبل رجل الأعمال سكوت بورسيل. كان بورسيل يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Prime Trust.

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تشتهر شركة "ريبل" في الغالب بدورها كشركة مدفوعات عبر الحدود، تستخدم نظام مراسلة قائم على البلوكتشين، على غرار نظام "سويفت"، للموافقة على المعاملات السريعة بين شبكة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

تستخدم الشركة أيضًا عملة "XRP"، وهي عملة مشفرة تمتلك جزءًا كبيرًا منها وأصبحت مرتبطة بها بشكل وثيق، فيما يتعلق بخدمة المدفوعات عبر الحدود بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

لم تتحرك العملة بشكل كبير على وقع إعلان هذه الأخبار. وارتفعت العملة الرقمية بنسبة 0.4% تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كافحت شركة "ريبل" في السنوات الأخيرة، حيث استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية الشركة بدعوى قضائية تزعم أن "XRP" يجب اعتبارها ورقة مالية وأن مديريها التنفيذيين باعوا ما يزيد عن مليار دولار من الرمز المميز للمستثمرين في عرض غير قانوني للأوراق المالية.

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