"وقت اللياقة" تعلن عن إغلاق مركزين رياضيين بمدينة الرياض

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الأحد، عن إغلاق مركزين رياضيين (المراكز المغلقة) في يوم الخميس الموافق 07 سبتمبر 2023م.

وذكرت في بيان على "تداول السعودية"، أن المركزين المغلقين يقعان ضمن المناطق المنزوع ملكيتها لصالح مشروع بوابة الدرعية في حي الخزامى بمدينة الرياض.

مادة اعلانية

وعمل المركزان المغلقان تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة" و"وقت اللياقة – ليديز".

وستقوم الشركة بتسجيل شطب أصول بنحو 11.42 مليون ريال مقابل إغلاق المراكز الرياضية، وسوف ينعكس ذلك في القوائم المالية للربع الثالث 2023م.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي بالتفاهم مع الجهات ذات العلاقة لمحاولة تعويض الشركة عن التكاليف المتكبدة نتيجة إغلاق المركزين الرياضيين.

وبهذا يكون إجمالي عدد المراكز والصالات العاملة التابعة لشركة لجام داخل وخارج المملكة العربية السعودية 171.