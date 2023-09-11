مبادلة الإماراتية تتعهد بضخ مليار دولار في منصة ائتمان بلو آول كابيتال

تعهدت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية بتخصيص مليار دولار لمنصة الائتمان التابعة لشركة بلو آول كابيتال ومقرها الولايات المتحدة بموجب شراكة استراتيجية أعلنتها الشركتان اليوم الاثنين.

وقالت شركة مبادلة، وهي صندوق استثمار سيادي يتبع حكومة أبوظبي، وبلو آول كابيتال في بيان، إن الاستثمار بينهما سيركز في البداية على توفير التمويل اللازم لشركات التكنولوجيا.

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وذكرت مبادلة للاستثمار في بيان أنها تلتزم "بموجب هذه الشراكة بتخصيص مبلغ مليار دولار أميركي لمنصة (بلو آول كريدت) حيث سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولا تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات".

وتدير شركة بلو آول كابيتال استثمارات بديلة ولديها محفظة أعمال تزيد قيمتها على 150 مليار دولار.

وقال فابريزيو بوكياردي رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة في البيان إن الشركة الإماراتية تعمل على توسيع استراتيجيتها للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي وسط طلب متزايد على التمويل من شركات البرمجيات والتكنولوجيا "الراسخة وعالية النمو".

وتستثمر شركة مبادلة في فرص الديون الخاصة من خلال وحدتها العاملة في مجال الاستثمار الائتماني منذ عام 2009، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في أميركا الشمالية وأوروبا لكنها قامت مؤخرا بتوسيع نطاق عملها ليشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتتنافس شركات إدارة الاستثمارات على شريحة من سوق الائتمان الخاص المتنامي، التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 وتقدر قيمتها حاليا بنحو 1.5 تريليون دولار. وتتنافس صناديق الائتمان الخاصة مع البنوك في عدة مجالات، منها تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات الكبيرة.

وزاد هذا التنافس في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، مما جذب انتباه صناديق الثروة السيادية في الخليج ومنها جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك أصولا قيمتها 445 مليار دولار.

وخلال منتدى في مايو/أيار، قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود إن الجهاز عمل بنشاط كبير في مجال الائتمان الخاص والعام على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأضاف وقتها "عادة ما تكون لدى المؤسسات مثلنا، والتي تتمتع بسيولة كبيرة وأجل طويل جدا، شهية للمخاطرة في هذه الأنواع من الاستثمار... سأقدم نصيحة هي أنه ربما خلال السنة القادمة سيكون مجال الائتمان مشجعا على الاستثمار فيه".