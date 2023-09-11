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الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
سوق السعودية

مساهمو "طباعة وتغليف" يقرون استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائر متراكمة

تمثل الخسائر 17.64% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو الشركة السعودية للطباعة والتغليف- "طباعة وتغليف"، خلال اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ نحو 78.64 مليون ريال لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة نحو 105.83 مليون ريال تمثل 17.64% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي الاتفاقي البالغ نحو 30.1 مليون ريال لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة المتبقية البالغة نحو 27.19 مليون ريال بعد استخدام كامل الاحتياطي النظامي، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

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تكبدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" خسائر في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 20.12 مليون ريال، مقابل أرباح 0.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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