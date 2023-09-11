"آيكتك" توقع مذكرة تفاهم مع AXIS Tech الهندية للتعاون بالمجالات التكنولوجية

أعلنت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة AXIS Tech الهندية في منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند تحت رعاية وزارة الاستثمار السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT infrastructure) وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM - IT Service Management) والأمن السيبراني (Cyber Security).

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وأضافت أنها تأتي في إطار السعى لتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بما يسهم في زيادة أعمال الشركة في هذه المجالات بالمملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وبما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أن شركة AXIS Tech الهندية لديها خبرة وكفاءة كبيرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن مدة المذكرة 6 أشهر.