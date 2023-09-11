"أمانات" الإماراتية تتفق مع "مدى القابضة" على الاستثمار في القطاع الصحي السعودي

أعلنت شركة أمانات القابضة الإماراتية اليوم الاثنين، توقيع اتفاق مع مدى الدولية القابضة للتعاون في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة السعودية التي تركز على الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة دبي أن الاتفاق يطلق العنان أمام فرص "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية بدءا بالمشاركة في توفير الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة بسعة 900 سرير في الرياض والدمام".

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وقالت "أمانات" إن الشراكة تمثل إنجازا رئيسيا لها في استراتيجية خلق القيمة لشركة أمانات للرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في توفير 1000 سرير، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت أن الاتفاق يؤسس لشراكة استراتيجية قوية تتمتع بخبرات في السعودية ويضع الشركتين في وضع مثالي يسمح لهما بتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي وتسريع خطط أمانات التوسعية في المملكة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى التزام مدى القابضة بأن تكون لاعبا رائدا في مبادرات تطوير البنية التحتية والخصخصة في السعودية، مضيفة أن مدى واحدة من أهم مطوري مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وتقوم بدور مهم في تنفيذ مشاريع كبيرة من بينها مطار الأمير محمد عبد العزيز الدولي بالمدينة وشركة المطاحن الحديثة.

و"أمانات" شركة استثمار متخصصة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ويبلغ رأسمالها المدفوع 2.5 مليار درهم. وهي تعمل منذ تأسست في 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات ودمجها بنموذج أعمالها إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.