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شعار شركة تنمية طاقة عمان
شعار شركة تنمية طاقة عمان
صكوك

"تنمية طاقة عُمان" تعين بنوكا لترتيب أول إصدار صكوك مقومة بالدولار

لأجل 10 سنوات

دبي - العربية.نت
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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة للحكومة عينت بنوكا لترتيب إصدار أول صكوك لها مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات.

وسترتب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من اليوم، يليها إصدار صكوك بالحجم القياسي وفقا لظروف السوق .

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وعينت الشركة جي.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للطرح، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وبنك المشرق كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين، وتم تعيين بنك دبي الإسلامي وكيلا لهيكلة الصكوك وفق "رويترز".

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