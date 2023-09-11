سوق السعودية
"عِلم" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "مصرف الراجحي" بـ500 مليون ريال
لتمويل رأس المال العامل
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أعلنت شركة عِلم عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع "مصرف الراجحي" بقيمة 500 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل 12 شهرا.
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وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل رأس المال العامل (عند الحاجة) وتسهيلات الضمانات البنكية.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة التسهيلات.
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