أسهم "أوراكل" تنخفض بعد بيانات ربعية أقل من التوقعات

انخفضت أسهم "أوراكل" الأميركية بنسبة 9% في ساعات ما بعد التداولات بوول ستريت يوم الاثنين بعد أن كشف صانع برامج قاعدة البيانات عن إيرادات وتوجيهات للإيرادات المستقبلية أقل من المتوقع.

وسجلت الشركة أرباحا ربعية عند 1.19 دولار للسهم الواحد، مقابل توقعات عند 1.15 دولار للسهم الواحد بحسب التوقعات، وفقا لـ "LSEG".

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وارتفعت أرباح الشركة بنحو 60% في الربع الأول المالي المنتهي في أغسطس إلى 2.4 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنحو 9%.

وأتت الإيرادات عند 12.45 مليار دولار مقابل 12.47 مليار دولار التوقعات.

فيما يتعلق بالتوجيهات، دعت "أوراكل" إلى صافي دخل معدل قدره 1.30 دولار إلى 1.34 دولار للسهم ونمو الإيرادات بنسبة 5% إلى 7% في الربع المالي الثاني. بينما كانت توقعات المحللين عند 1.33 دولار من الأرباح المعدلة للسهم الواحد ونمو الإيرادات 8% إلى 13.28 مليار دولار.

في يونيو 2022، أنهت شركة "أوراكل" استحواذها على شركة "سيرنر"، شركة برمجيات السجلات الصحية الإلكترونية بقيمة 28.2 مليار دولار، والآن تقوم الشركة "بانتقال سريع" من "سيرنر" إلى السحابة، مما أدى إلى تباطؤ نمو إيراداتها، حسبما قال الرئيس التنفيذي لـ"أوراكل" سافرا كاتز، في مكالمة جماعية مع المحللين.

وقالت: "يؤدي هذا التحول إلى بعض الرياح المعاكسة على المدى القريب لمعدل نمو "سيرنر" حيث ينتقل العملاء من عمليات الشراء المرخصة، والتي يتم الاعتراف بها مقدمًا، إلى الاشتراكات السحابية التي يتم الاعتراف بها بشكل معقول".

حقق قطاع الخدمات السحابية ودعم التراخيص لـ"أوراكل" إيرادات بقيمة 9.55 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي وأعلى من إجماع المحللين البالغ 9.44 مليار دولار. لكن قطاع التراخيص السحابية والتراخيص المحلية حقق إيرادات بقيمة 809 مليون دولار، وهو ما يقل بنسبة 10% وأقل من إجماع إجماع المحللين البالغ 892.7 مليون دولار.

انخفضت إيرادات الأجهزة البالغة 714 مليون دولار بنسبة 6% على أساس سنوي. وكانت تقديرات المحللين الذين تم استطلاع رأيهم من "StreetAccount" عند 739.6 مليون دولار.

ارتفعت الإيرادات من البنية التحتية السحابية، التي بلغ مجموعها 1.5 مليار دولار، بنسبة 66%، متباطئة من 76% في الربع السابق.

خلال هذا الربع، أعلنت الشركة عن أجهزة قواعد بيانات جديدة وميزات الذكاء الاصطناعي في برنامج "Fusion Cloud Human Capital Management" الخاص بها. وقال رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا في السركة لاري إليسون خلال المؤتمر الهاتفي مع المحللين إن شركة "xAI"، وهي شركة الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، ستستخدم خدمات "أوراكل" السحابية. استثمر إليسون في "تسلا" وشغل مقعدًا في مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية حتى أغسطس 2022.

وباستثناء حركة ما بعد ساعات التداول يوم الاثنين، ارتفعت أسهم "أوراكل" بنسبة 55% حتى الآن هذا العام، في حين ارتفع مؤشر "S&P 500" بنحو 17% خلال نفس الفترة.