"علي بابا" تعلن تركيزها الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي

أخبر الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة "علي بابا" إيدي وو الموظفين أن التركيز الاستراتيجي الرئيسي لشركة التكنولوجيا في المستقبل سيكون "المستخدم أولاً" و"الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ثانيا"، وذلك وفقًا لرسالة داخلية قامت "رويترز" بالاطلاع عليها.

وقال وو، الذي أرسل الرسالة يوم الثلاثاء أي في ثالث يوم له في المنصب الجديد، إن "علي بابا" ستركز أيضًا على ترقية الموظفين الشباب، خاصة أولئك الذين ولدوا بعد عام 1985، لتشكيل جوهر إدارة الأعمال في غضون السنوات الأربع المقبلة.

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وقال إن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على "عقلية للشركات الناشئة" ويمنع الشركة من "العودة إلى الطرق القديمة".

ويضع الرئيس التنفيذي الجديد، وهو أحد مؤسسي مجموعة "علي بابا" وملازم الرئيس السابق جاك ما منذ فترة طويلة، أولوياته الاستراتيجية في لحظة مهمة بالنسبة لشركة "علي بابا"، التي تخضع لأكبر عملية إعادة هيكلة تنظيمية في تاريخها على مدار 24 عاما.

وفي وقت متأخر، يوم الأحد الماضي، أعلنت شركة "علي بابا" أيضا أن وو سيعمل في نفس الوقت كرئيس تنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية، ليحل محل دانييل تشانغ.

جاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث قال تشانغ في يونيو إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة للتركيز على قسم السحابة، وسط استهداف المجموعة لطرح القسم كوحدة مستقلة بحلول مايو 2024.