سعر ومواصفات هواتف "iPhone 15" و"iPhone 15 Plus" الجديدة

أطلقت شركة "أبل" الثلاثاء، سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

وذكر رئيس شركة أبل، تيم كوك، سريعًا سماعة الواقع المختلط القادمة من "أبل" Vision Pro، والتي أعلنت عنها الشركة هذا الصيف. لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة.

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وقال كوك: "يحقق فريق "أبل" تقدمًا كبيرًا مع Vision Pro، ونتطلع إلى الشحن في أوائل العام المقبل".

ولن تستخدم "أبل" الجلود بعد الآن في منتجاتها، فيما ستقوم باستخدام نسيج جديد يُسمى "FineWoven" مصنوع من 68% من المواد المعاد تدويرها المحافظة على البيئة.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضًا على قوة التيتانيوم.

ستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro. في الوقت الحالي، يستخدمون الألومنيوم، وهو أقل متانة.

وخلال عرض "أبل" التقديمي، وهو عبارة عن فيديو مسجل مسبقًا، قالت الشركة إن كلا الطرازين آيفون 15 وآيفون 15 بلس، يشملان ميزة Dynamic Island ونظام كاميرا متقدم. تتيح الكاميرا الرئيسية القوية بدقة 48MP التقاط صور بدقة عالية وخيار تقريب بصري للمسافات 2x جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري، كما لو كان لديهم كاميرا ثالثة.

واعتماداً على البنية التحتية للأقمار الصناعية من "أبل"، يمكن لخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية توصيل المستخدمين باتحاد السيارات الأميركي AAA إذا واجهوا مشكلة في السيارة أثناء تواجدهم خارج الشبكة.

ومع شريحة A16 بايونك التي تقدم أداءً قوياً قد أثبت جدارته، وموصل USB-C، وميزة العثور الدقيق في "أين أصدقائي"، وميزات المتانة الرائدة في المجال، يمثل iPhone 15 وiPhone 15 Plus قفزة.

سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بخمسة ألوان جديدة: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. وسيبدأ الطلب المسبق الجمعة 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

الشاشة

يتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمقاس6.1 إنش و6.7 إنش،1 ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.

وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى. وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1.600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2.000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.

الكاميرا

نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Plus بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.

وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.

ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري — 0.5x و1x و2x — للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.

شريحة A16 بايونك

تقدم شريحة A16 بايونك في أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus أداءً يتميز بالسرعة والكفاءة، يدعم Dynamic Island، وقدرات التصوير الحسابي.

ومع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 %، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداءً قوياً بسهولة.

وأصبحت وحدة معالجة رسومات الغرافيك خماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات غرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب.

وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في ميزات مثل النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

قدرات الاتصال

تقدم تشكيلة iPhone 15 طرقاً جديدة مريحة للشحن، والعثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة، والبقاء على اتصال أثناء السفر. ويستخدم كلا الموديلين موصل USB-C، وهو معيار مقبول عالمياً للشحن ونقل البيانات، ليصبح من الممكن استخدام الكابل نفسه لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.

ويمكن للمستخدمين أيضاً شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام موصل USB-C. 7 ويدعم كلا الموديلين MagSafe وشواحن Qi2 اللاسلكية المستقبلية.

يأتي الموديلان بشريحة تكنولوجيا النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، ما يتيح لجهازي iPhone المزودين بهذه الشريحة الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في "أين أصدقائي" ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة.

تم إنشاء ميزة العثور الدقيق باستخدام وسائل حماية الخصوصية نفسها الموجودة في "أين أصدقائي".

تواصل موديلات تقديم تجربة صوت محسّنة في المكالمات الهاتفية، بما في ذلك المكالمات عبر فيس تايم وتطبيقات الجهات الخارجية. وبالإمكان أن يختار المستخدمون نمط عزل الصوت للحصول على صوت واضح، حتى أثناء تواجدهم في أماكن صاخبة.

يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شريحة eSIM، البديل من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات.

الأسعار والتوفر

سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus باللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود بسعة 128GB، و256GB، و512GB بسعر يبدأ من 3.399 درهم أو 3.799 درهم.

يستطيع العملاء في أكثر من 40 دولة ومنطقة، تشمل أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة طلب iPhone 15 وiPhone 15 Plus مسبقاً ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة، 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 22 مارس.

سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus في ماكاو، ماليزيا، وتركيا، وفيتنام وفي 17 بلداً ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة، 29 سبتمبر.

كما سيتوفر نظام iOS 17 يوم الإثنين 18 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.

وستتوفر خدمة +iCloud ابتدءاً من يوم 18 سبتمبر، وستقدم خطتين جديدتين: 6TB بسعر 199.99 درهم شهرياً و12TB بسعر 239.99 درهم شهرياً.

ويحصل العملاء الذين يشترون iPhone 15 أو iPhone 15 Plus على اشتراك مجاني في خدمة +Apple Arcade وApple Fitness لمدة ثلاثة أشهر باشتراك جديد.

ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي

وتتوفر ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي وميزة تحديد الموقع عبر القمر الصناعي في 14 بلداً، تشمل أستراليا، و النمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، و، والبرتغال، و والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وستتوفر في إسبانيا وسويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر.

صممت ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية للاستخدام في المساحات المفتوحة مع مجال رؤية واضحة. وقد تؤثر العوائق مثل الأشجار أو المباني المحيطة في الأداء.

يتم إطلاق خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة بالتعاون مع اتحاد السيارات الأميركي AAA وتتوفر مجاناً لمدة عامين بدءاً من تاريخ تفعيل جهاز iPhone 15، أو iPhone 15 Plus، أو iPhone 15 Pro، أو iPhone 15 Pro Max، أو iPhone 14، أو iPhone 14 Plus، أو iPhone 14 Pro، أو iPhone 14 Pro Max جديد. تتطلب هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية نظام تشغيل iOS 17.