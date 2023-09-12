بنك الاتحاد الأردني يصدر سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار

أطلق بنك الاتحاد الأردني، اليوم الثلاثاء، إصدارا لسندات دائمة في بورصة عمّان بقيمة 100 مليون دولار ، وذلك ضمن خطته لتنفيذ التوسع الاستراتيجي خلال الأعوام القادمة.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إن بنك الاتحاد حصل على موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية لطرح 10 آلاف سند للاكتتاب، قيمة كل منها 10 آلاف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب هو 50 ألف دولار، بواقع 5 سندات لكل اكتتاب.

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ومن الجدير بالذكر أنه ليس للسندات تاريخ استحقاق، حيث سيتم منح سعر فائدة ثابت لمدة 5 سنوات بنسبة 8.5%، تُدفع بشكل ثابت ربع سنوي، وفي حال لم يتم استردادها من قبل المصدر بعد الخمس سنوات، سيتم تجديدها تلقائيا مع احتساب سعر فائدة متغير والذي يتمثل بسندات الحكومة الأميركية في حينه، بالإضافة إلى هامش 4.25%، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد نادية السعيد "إن إصدار هذه السندات يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطة النمو والتوسع الإقليمي لمجموعة بنك الاتحاد، ويعزّز مكانته كمؤسسة مالية في الأردن والمنطقة، ويوفر فرصة استثمارية مميزة ذات عائد مجز".

يشار إلى أن هذه السندات الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) لبنك الاتحاد حسب تعليمات رأس المال التنظيمي، وفقاً لمعيار "بازل III" الصادر عن البنك المركزي الأردني تحت الرقم (67/2016).