اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة السعودية للأسماك الأسماك
الشركة السعودية للأسماك
سوق السعودية

خسائر "السعودية للأسماك" تتراجع 33% إلى 4.95 مليون ريال في النصف الأول من 2023

حققت إيرادات بقيمة 27.56 مليون ريال خلال الفترة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 32.88% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 4.95 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 7.37 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات في النصف الأول من 2023، تراجعت بنسبة 5.81%، إلى 27.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.26 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية "سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط