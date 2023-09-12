سوق السعودية
خسائر "السعودية للأسماك" تتراجع 33% إلى 4.95 مليون ريال في النصف الأول من 2023
حققت إيرادات بقيمة 27.56 مليون ريال خلال الفترة
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تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 32.88% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 4.95 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 7.37 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات في النصف الأول من 2023، تراجعت بنسبة 5.81%، إلى 27.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 29.26 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.
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