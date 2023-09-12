صندوق "أرش المالية" يستحوذ على مصنع للبتروكيماويات في ألمانيا وينقله إلى السعودية

استحواذ صندوق "أرش المالية"ARCH للبتروكيماويات البالغ حجمه 432 مليون ريال على مصنع متخصص في إنتاج البوليمر المكثف في ألمانيا.

ويعمل صندوق "أرش المالية" على نقل المصنع من مدينة دوسولدوف الألمانية إلى مدينة الجبيل الصناعية في السعودية.

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يأتي ذلك على خلفية سعي الصندوق للاستثمار في قطاع البيتروكيماويات عبر تطوير وتشغيل مصنع متكامل في المملكة.

وستستغرق فترة التطوير نحو عامين لإتمام عملية الاستحواذ والانتهاء من نقل وتشييد المصنع، في حين ستستغرق فترة تشغيل المشروع نحو 4 أعوام.