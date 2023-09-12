كل ما تريد معرفته عن مؤتمر "أبل" السنوي وأسعار "آيفون 15"

تستعد "أبل" للإعلان اليوم الثلاثاء عن أحدث تصاميم هواتفها "آيفون"، ويُتوقع أن تضم شرائح وعدسات أكثر كفاءة من أي وقت مضى، كما من المتوقع أن تغير الشركة منفذ الشحن ليصبح "USB-C" تماشيا مع اللوائح الأوروبية الجديدة.

تفاصيل عن الحدث

وتترقب الأسواق عقد شركة "أبل" الحدث السنوي الخاص بها، يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أجهزة جديدة، بما في ذلك "آيفون 15".

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وستنشر الشركة الحدث تحت اسم "واندرلاست" ("Wonderlust") عبر منصة "يوتيوب" والموقع الرسمي لها من خلال مقطع فيديو مسجل مسبقًا يضم المديرين التنفيذيين للشركة. استمر حدث العام الماضي حوالي ساعة ونصف.

وعادةً ما يُشاهده ملايين الأشخاص في الوقت الفعلي أو بنسخة مسجلة. وقد شاهد 31 مليونا الحدث السنوي العام الماضي حتى الآن على "يوتيوب".

بعد ربع مخيب للآمال بالنسبة لمبيعات "آيفون"، ومع اقتراب عطلة نهاية العام، تحتاج الشركة إلى إبهار الجمهور، خصوصاً مع توقعات الأسواق برفع الشركة أسعار منتجاتها بصورة ملحوظة. وبالتالي يعتبر الحدث السنوي مهما للشركة مع ترقب مبيعات فترة الأعياد في نهاية العام.

ويقول المحلل من شركة "إنسايدر إنتلجنس" يوري وورمسر إنه "من المتوقع أن ترفع شركة "أبل" أسعار طرازات "برو" (Pro) بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج"، بفعل التضخم واستمرار اختناقات سلسلة التوريد.

ويضيف أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة الميزات التي سيتم تسليط الضوء عليها، وما إذا كانت ستنجح "أبل" في تبرير الأسعار المرتفعة".

وتأمل شركة التكنولوجيا أن تستعيد أجهزة "آيفون" الجديدة الزخم فيما يتعلق بالمبيعات، في ظل تفاقم المنافسة مع "هواوي" و"أندرويد".

وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وللربع الثالث على التوالي، سجلت "أبل" انخفاضاً في حجم مبيعاتها على أساس سنوي، بتراجع بنسبة 1.4% لتصل إلى 81.8 مليار دولار. والسبب في ذلك هو انخفاض مبيعات منتجها الرئيسي "آيفون" بنسبة 2.4%.

ويمكن للشركة تقديم تحديث لسماعة الواقع الافتراضي الجديدة "Vision Pro"، والتي أطلقتها في يونيو قبل الموعد المخطط لها في عام 2024. ولكن من المرجح ألا يتم إصدار المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج حتى العام المقبل.

من غير المرجح أن تكشف الشركة عن أجهزة "Mac" و"iPad" جديدة، نظرًا لأن الشركة تفضل عادة منحها أحداثًا خاصة بها. في العام الماضي، أعلنت عن أجهزة "iPad" جديدة من خلال بيان صحفي منفصل.

في العام الماضي، أعلنت الشركة عن أجهزة "آيفون" جديدة وساعات "أبل" وسماعات "AirPods" المحدثة في حدث سبتمبر 2022.

جهاز "آيفون"

من المتوقع أن تطلق "أبل" أربعة طرازات جديدة من الهواتف، تماشيا مع النمط الذي كان قائمًا منذ عام 2020. وإذا احتفظت الشركة بالتسمية السابقة فمن المتوقع أن تكون اسمها "آيفون 15".

من المرجح أن تطلق الشركة حجمين من الهواتف متوسطة الحجم، أحدهما بشاشة مقاس 6.1 بوصة والآخر بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بالإضافة إلى حجمين من هواتف "Pro" المتطورة مع غلاف من التيتانيوم وكاميرات أفضل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وأيضا تقارير من "بلومبرغ نيوز" ومحللين في "وول ستريت".

يمكن أن تحصل طرازات "Pro" الجديدة أيضًا على غلاف من التيتانيوم، ليحل محل الفولاذ المقاوم، مما يقلل من الوزن الإجمالي للهواتف.

يمكن أن تحصل الهواتف ذات المواصفات المنخفضة، والمتوقع أن يطلق عليها ببساطة "آيفون 15"، على تحديث، حيث من المرجح أيضًا أن تركز على تحسينات الكاميرا والرقائق كأسباب للترقية.

"USB-C"

ومن المتوقع أن يكون التغيير الأكبر هو منفذ شحن "USB-C"، ليحل محل منفذ "Lightning" الخاص بالشركة، والذي تم تقديمه في عام 2012 كشاحن "آيفون" "للعقد القادم".

سيتطابق منفذ شحن "USB-C" الموجود على الأجهزة مع نفس منفذ الشحن الموجود على هواتف "أندرويد" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأحدث وأجهزة "iPad" وسماعات الرأس اللاسلكية والأدوات الذكية الأخرى.

وبحسب تقرير لـ "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن هذا التغيير هدفه الانضباط باللوائح الأوروبية الجديدة التي تتطلب منفذ شحن مشترك. ومن غير المرجح أن تذكر "أبل" أن التغيير كان مطلوبًا بموجب قانون جديد، لكنها ستؤكد، على الأرجح، على الإيجابيات للمستخدمين، مثل الراحة والشحن الأسرع.

ويعتبر الإعلان الأخير المحتمل المتعلق بالشاحن ليس من أنواع الابتكارات التكنولوجية الذي تحب الشركة تسليط الضوء عليه، لكنّ قانوناً صادراً عن المفوضية الأوروبية يلزم مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع "USB-C" بحلول نهاية عام 2024.

وقالت "أبل" سابقا إن تقنية "لايتنينغ" (Lightning) الخاصة بها زودت أكثر من مليار جهاز حول العالم، معتبرة أن القواعد الجديدة من شأنها "خنق الابتكار" و"الإضرار بالمستهلكين".

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى العكس من ذلك، فإن الأمر يتعلق بتسهيل حياة المستهلكين وتقليل كمية المخلفات الإلكترونية التي تنشأ عندما تصبح أجهزة الشحن قديمة.

ساعة "أبل" وإكسسواراتها

في العام الماضي، أصدرت الشركة "Apple Watch Series 8" ونموذجا جديدا متطورا من التيتانيوم يسمى "Ultra" في سبتمبر 2022.

وقد يحصل كلاهما على تحديثات هذا العام، على الرغم من أن ساعات "أبل" لا تحصل عادة على العديد من التغييرات الرئيسية من سنة إلى أخرى مثل أجهزة "آيفون". وتتمتع ساعات "أبل" السائدة بنفس الحجم والشكل منذ عام 2018.

ومن المرجح أن تقوم الشركة بترقية الشريحة الموجودة داخل الساعات الجديدة، فضلا عن تحديث أجهزة الاستشعار الصحية الخاصة بها، وفقا للمحللين. لكن شركة "أبل" قد تقوم بتغييرات أكبر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للجهاز في العام المقبل.

ستحصل "AirPods Pro" على ميزة جديدة لا تحتاج إلى أجهزة جديدة تسمى "Adaptive Audio"، حيث يستخدم التعلم الآلي والبرمجيات لخفض مستوى الصوت وإلغاء الضوضاء حتى يتمكن المستخدمون من إدراك محيطهم المباشر.

"iOS 17"

من المتوقع أن التحديث سيكون متاحا لكل شخص لديه جهاز "آيفون" تم إصداره منذ عام 2018.

هذه بعض الميزات الجديدة في "iOS 17":

تحديث لشاشة معرف المتصل تسمى "contact posters" حيث يمكن للمستخدمين اختيار الصور التي تظهر عند الاتصال بمستخدمي "آيفون" الآخرين.

تحسين "التصحيح التلقائي" باستخدام نموذج لغة قائم على المحولات، وهي نفس التقنية التي تدعم تطبيقات مثل ChatGPT.

تطبيق جديد يدعى "Journal"يساعد المستخدمين الجدد على حفظ أفكارهم ومشاعرهم

يسمح استبدال بطاقة العمل المسمى "NameDrop" لمستخدمي iPhone بتبادل المعلومات الشخصية من خلال النقر على هواتفهم معًا.

ستتيح خرائط "أبل" غير المتصلة بالإنترنت للمستخدمين توفير مساحات كبيرة من الطرق والأرض للتنقل حتى بدون خدمة الهاتف المحمول.

مستخدمو أجهزة "أبل"

تمتلك "أبل" قاعدة "ذهبية من المستخدمين"، بحسب الخبير في شركة "ويدبوش" للأوراق المالية دان آيفز، في إشارة إلى ولاء مستخدمي أجهزة العلامة التجارية.

ومع ذلك، يوضح آيفز "أن حوالى 25% من أصحاب أجهزة "آيفون" البالغ عددهم 1.2 مليار شخص لم يحدّثوا هواتفهم منذ 4 سنوات".

"أبل" تجدد صفقة "كوالكوم"

مدّدت شركة "أبل" اتفاقية للحصول على أشباه موصلات المودم من شركة "كوالكوم" لمدة 3 سنوات أخرى، في إشارة إلى أن جهودها الطموحة لتصميم الرقائق داخل الشركة تستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وقالت "كوالكوم" في بيان يوم الاثنين، إن الاتفاقية الجديدة ستغطي عمليات إطلاق الهواتف الذكية في 2024 و2025 و2026. وكان من المقرر أن تنتهي اتفاقية الشركتين هذا العام، وكان من المتوقع أن يكون أحدث هاتف "آيفون"، المقرر صدوره اليوم الثلاثاء، واحداً من آخر الأجهزة التي تعتمد على شريحة "كوالكوم".

وعلى الرغم من أن العقد الجديد يمتد حتى عام 2026، إلا أنه لا يزال بإمكان شركة أبل البدء في استخدام المودم الخاص بها قبل ذلك الحين. وتخطط الشركة لطرح المكون تدريجياً.

التوترات الأميركية الصينية

تسببت معلومات تفيد بأن بكين حظرت استخدام هواتف "آيفون" في بعض الإدارات والشركات الحكومية، في انخفاض أسهم الشركة الأميركية الأسبوع الماضي.

وإذا مُددت هذه الإجراءات، فإنها ستمثل تحدياً لشركة "أبل"، إذ تشكّل الصين أكبر سوق لها في الخارج، لكنّها أيضاً مركز إنتاجها الرئيسي إلى حد كبير.

ويوضح دان آيفز أن "هذا الحظر الذي فرضته الحكومة الصينية على أجهزة "آيفون" مبالغ فيه إلى حد كبير"، إذ يشير إلى أن مبيعات هذه الهواتف المتوقعة في الصين خلال الأشهر الـ12 المقبلة تقلّ عن 500 ألف جهاز من إجمالي حوالي 45 مليوناً في العالم أجمع.

كانت القيمة السوقية لشركة "أبل" قد تراجعت خلال الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي، بنحو 200 مليار دولار (وسط انخفاض السهم بنحو 6%) في أعقاب تراجع مستمر لسهم صانعة "آيفون" بعد تقارير عن توسيع الصين القيود على استخدام الموظفين لجوالات "آيفون" في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

منذ بجاية العام، لا يزال يعتبر من الأفضل أداء في أسواق الأسهم، حيث ارتفع السهم بحوالي 43% في 2023.