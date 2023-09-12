اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة العبيكان للزجاج
شعار شركة العبيكان للزجاج
سوق السعودية

"العبيكان للزجاج" توصي بزيادة رأس المال 33% بأسهم منحة

توزيع سهم لكل 3 أسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس الإدارة برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وقالت "العبيكان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 320 مليون ريال، مقابل 240 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 33.33%.

مادة اعلانية

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 32 مليون سهم، مقابل 24 مليون سهم قبل الزيادة.

انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "لومي للتأجير" 1.65 مليون سهم.. اليوم أسواق المال سوق السعودية انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "لومي للتأجير" 1.65 مليون سهم.. اليوم

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريوهات مروعة تواجه العراق حال استمرار شح المياه سيناريوهات مروعة تواجه العراق حال استمرار شح المياه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط