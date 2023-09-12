"العبيكان للزجاج" توصي بزيادة رأس المال 33% بأسهم منحة

أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس الإدارة برفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وقالت "العبيكان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 320 مليون ريال، مقابل 240 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 33.33%.

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ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 32 مليون سهم، مقابل 24 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تقوية القاعدة الرأسمالية لدعم النشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.