"المركزي" السعودي يوافق على صفقة اندماج "الإنماء طوكيو" و"الدرع العربي"

أعلنت شركة "الإنماء طوكيو مارين"، عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة الاندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إتمام صفقة الاندماج تخضع لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة "الإنماء طوكيو" وشركة "الدرع العربي".

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وستقوم شركة الإنماء طوكيو بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة، بحسب البيان.

وفي يونيو الماضي، وقعت شركة الإنماء طوكيو مارين اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، عبر مبادلة الأسهم.

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة الدرع العربي بإصدار نحو 0.532 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة الإنماء طوكيو "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة الإنماء طوكيو (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة الإنماء طوكيو كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج).

وذلك مقابل نقل أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي ودون دفع أي مقابل نقدي، وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.