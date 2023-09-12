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المصافي العربية السعودية
المصافي العربية السعودية
سوق السعودية

"المصافي العربية" تتحول للخسائر بـ 1.36 مليون ريال في الربع الثاني

أرجعتها إلى عدم توزيع أرباح من الشركة السعودية للاستثمار الصناعي خلال الفترة

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة المصافي العربية السعودية للخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، لتتكبد 1.36 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 21 مليون ريال في الربع المقارن قبل عام.

وعلى أساس ربعي، زادت خسائر الشركة في الربع الثاني بنسبة 263.2%، مقابل خسائر بـ 374.1 ألف ريال في الربع المقابل من 2022.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، سبب الخسائر في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدم توزيع أرباح خلال هذا الربع من الشركة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2023.

وأظهرت البيانات تحول الشركة للخسائر في النصف الأول من 2023، لتتكبد 1.73 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 20.35 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.

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