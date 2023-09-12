"إم آي إس" تعلن إطلاق خدمات شركتها التابعة "التميز لحلول التطبيقات"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن الانتهاء من جميع التطويرات والتطبيقات، لشركتها التابعة شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات "إم أي إس باي".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق الخدمة في المملكة العربية السعودية بدءاً من اليوم تحت الاسم التجاري "إم أي إس باي" (MIS Pay) لخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً".

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