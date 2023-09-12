"سال السعودية" تعلن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 6 يونيو 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو 2023م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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وتتمثل عملية الطرح في بيع حصة 30% من المساهمين البائعين وهما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70% وشركة ترابط لخدمات الشحن الجوي بحصة 30%.

وتخصص الشركة للجهات المشاركة بشكل مبدئي 24 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21 مليون سهم.

وتم تعيين البنك السعودي الأول "ساب" وبنوك الرياض والأهلي السعودي والراجحي بالإضافة للبنك العربي الوطني كجهات مستلمة للاكتتاب.