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سينومي ريتيل
سينومي ريتيل
سوق السعودية

"سينومي ريتيل" توقع عقد شراكة مع تطبيق "تابي"

أكدت أن هذه الخطوة تضع بمتناول العملاء في المملكة حلول دفع مبتكرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" الشريك الرائد للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية عن عقد شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع تطبيق "تابي" الرائد في مجال التسوّق والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشراكة تعدّ أول تعاون من نوعه في السعودية بين شركة تقدّم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً ومنظومة تجزئة متعددة القنوات، وتشكّل خطوة مهمة تضع بمتناول العملاء في المملكة حلول دفع مبتكرة.

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وأضافت أنه يمكن لمستخدمي "تابي" حالياً تقسيم مشترياتهم على 4 دفعات من دون أيّ رسوم إضافية عند تسوّقهم لدى 10 علامات تجارية ضمن محفظة "سينومي ريتيل " ومن بينها Decathlon و FNACو Alo Yoga.

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وأوضحت أن العملاء يمكنهم استخدام طريقة الدفع هذه أيضاً على مواقع Aleph الإلكترونية، العلامة الرائدة لإعادة بيع منتجات Apple، وفي كافة متاجرها في المملكة.

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