شركة زميلة لـ"مهارة" توقع عقودا بـ 3.05 مليار ريال مع جهة حكومية

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية- "مهارة" عن توقيع الشركة السعودية للنظم الصحية، الشركة الزميلة والمملوكة بنسبة 40% لشركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة بالكامل لشركة "مهارة" عقود مشروع لتأمين الأغذية المطهية، مع إحدى الجهات الحكومية.

وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد 3.045 مليار ريال، وتبلغ مدته 3 سنوات.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2023م، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.