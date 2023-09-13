"ريلاينس ريتيل" الهندية تجري محادثات مع الخليج وسنغافورة لضخ 1.5 مليار دولار

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة ريلاينس ريتيل الهندية تجري محادثات مع مستثمرين، من بينهم صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وأبوظبي والسعودية، بشأن استثمارات جديدة مجمعة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة في الهند لمبيعات التجزئة ويقودها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا. وذكرت رويترز أن المحادثات مع المستثمرين تأتي في إطار هدف داخلي لجمع 3.5 مليار دولار وتريد الشركة إتمامها بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. وأعلن جهاز قطر للاستثمار الشهر الماضي عن استثمار بقيمة مليار دولار، كما أعلنت شركة كيه.كيه.آر هذا الأسبوع عن استثمار 250 مليون دولار.

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وقال أحد المصادر لرويترز إن صندوق جي.آي.سي السنغافوري وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلعون إلى استثمار ما لا يقل عن 500 مليون دولار لكل منهم في ريلاينس ريتيل التي تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار.

وامتنع صندوق جي.آي.سي السنغافوري وجهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق بينما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على طلبات من رويترز للتعقيب.

وقالت ريلاينس ريتيل "لا نعلق على التكهنات الإعلامية والشائعات".

وذكر مصدر ثان أن من بين المستثمرين الثلاثة هناك من سيضخ في النهاية أقل من 500 مليون دولار، وأن المحادثات جارية أيضا مع مستثمر أو اثنين آخرين على الأقل لجمع الأموال.

وقال أحد المصادر الثلاثة، الذين طلبوا جميعا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات غير معلنة "كل المستثمرين الثلاثة قيموا الشركة بجدية".

وقد تتغير الاستثمارات النهائية أو خطط التمويل.