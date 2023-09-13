"لين الخير" تحصل على ترخيص من وزارة الصناعة السعودية

أعلنت شركة لين الخير للتجارة عن حصولها على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (10013470)، وذلك لصناعة المنتجات الغذائية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الترخيص سيكون إضافة مهمة للشركة لتتمكن من إنشاء مصنع وفتح آفاقاً جديدة لأعمالها ولاستكمال خطتها الاستراتيجية ومواكبة أهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز التطور في جميع جوانب القطاع الصناعي بالمملكة.

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وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الحدث طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.