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للتغلب على قيود التجارة الأميركية.. #هواوي تستبدل آلاف المكونات الأميركية بنسخ صينية في أجهزتها #العربية
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هواوي

"هواوي" و"شاومي" توقعان اتفاق براءة عالميا يشمل شبكات الجيل الخامس

الاتفاق يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع

بكين - رويترز
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قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في بيان إنها وقعت، اليوم الأربعاء، مع شاومي اتفاقا عالميا يسمح بإصدار تراخيص متبادلة لبراءات الاختراع.

وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصالات بما فيها شبكات الجيل الخامس، ويمثل نهاية لنزاع بين الشركتين الصينيتين بخصوص تراخيص براءة الاختراع.

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وذكرت وسائل إعلام محلية صينية في مارس/آذار أن هواوي تقاضي شاومي لانتهاك أربع براءات مسجلة تتعلق بشكل رئيسي بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتصوير باستخدام الهواتف الذكية وتكنولوجيا غلق الشاشة.

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وأعلنت هواوي في شهر يوليو/تموز حصولها على 560 مليون دولار قيمة إيرادات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في 2022 وأنها ربحت أكثر مما دفعته لامتلاك تلك الحقوق على مدار العامين الماضين، إذ إن تراجع مبيعات سماعات الهواتف يعني أنها ستخفض المبلغ الذي تدفعه لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الآخرين.

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