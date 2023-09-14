شركة "Birkenstock" الألمانية تتقدم بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك

تقدمت شركة الأحذية الألمانية "Birkenstock" بطلب لطرح عام أولي لأسهمها في نيويورك، لتصبح أحدث شركة أوروبية تختار الولايات المتحدة مكانا لها.

وتسعى الشركة من خلال عملية الطرح للحصول على تقييم بأكثر من 8 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

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وعينت الشركة كلا من Goldman Sachs و JPMorgan وMorgan Stanley لترتيب عملية الطرح، الذي يأتي بعد أكثر من عامين من استحواذ L Catterton، وشركة الاستثمار العائلية للملياردير Bernard Arnault على حصة أغلبية في Birkenstock في صفقة قيّمت الشركة حينها عند 4.3 مليار دولار.

وأكدت "Birkenstock" أنها ستبقى تحت سيطرة شركة الأسهم الخاصة L Catterton.

وأشارت الشركة في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية إلى أنها تخطط لإدراج أسهمها تحت رمز BIRK في حين لم تكشف عن سعر السهم المستهدف أو التاريخ المقترح للإدراج.