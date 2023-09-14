اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت

شركة "Birkenstock" الألمانية تتقدم بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك

شركة الأحذية الألمانية تستهدف تقييما عند 8 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تقدمت شركة الأحذية الألمانية "Birkenstock" بطلب لطرح عام أولي لأسهمها في نيويورك، لتصبح أحدث شركة أوروبية تختار الولايات المتحدة مكانا لها.

وتسعى الشركة من خلال عملية الطرح للحصول على تقييم بأكثر من 8 مليارات دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

مادة اعلانية

وعينت الشركة كلا من Goldman Sachs و JPMorgan وMorgan Stanley لترتيب عملية الطرح، الذي يأتي بعد أكثر من عامين من استحواذ L Catterton، وشركة الاستثمار العائلية للملياردير Bernard Arnault على حصة أغلبية في Birkenstock في صفقة قيّمت الشركة حينها عند 4.3 مليار دولار.

وأكدت "Birkenstock" أنها ستبقى تحت سيطرة شركة الأسهم الخاصة L Catterton.

وأشارت الشركة في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية إلى أنها تخطط لإدراج أسهمها تحت رمز BIRK في حين لم تكشف عن سعر السهم المستهدف أو التاريخ المقترح للإدراج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المغرب.. سكان القرى النائية يلجأون للدواب بعد إغلاق الصخور المتساقطة للطرق المغرب.. سكان القرى النائية يلجأون للدواب بعد إغلاق الصخور المتساقطة للطرق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط