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سوق السعودية

"أمالا" تسند عقدين بـ 102 مليون ريال لتابعة لـ" لدن للاستثمار"

لتنفيذ أعمال الألمنيوم وتجهيز واجهات فلل وفنادق وقصور بمنتجعات سياحية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة لدن للاستثمار عن توقيع مصنع بلت للألمنيوم "BAFCO" المملوك لشركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقدين بقيمة إجمالية نحو 102 مليون ريال تقريبا لتنفيذ أعمال الألمنيوم وتجهيز الواجهات لفلل وفنادق وقصور المنتجعات السياحية بمشروعي (Four Seasons- Triple Bay) و (Six Senses- Triple Bay) والتي تقوم بها شركة البحر الأحمر العالمية "شركة أمالا" المملوكة من صندوق الإستثمارات العامة.

وقالت شركة "لدن للاستثمار " في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن مشروعي (Four Seasons-Triple Bay) و(Six Senses- Triple Bay) يقعان بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر مباشرة ويعدان ضمن مشاريع برنامج رؤية 2030.

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وذكرت أن تاريخ ترسية مشروع (Four Seasons-Triple Bay) وتوقيع العقد الأول اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وتبلغ قيمة العقد 77.53 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ومدته 367 يوما.

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كما أعلنت لدن للاستثمار في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" عن توقيع مصنع بلت للألمنيوم "BAFCO" المملوك لشركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقد تنفيذ أعمال الألمنيوم وتجهيز الواجهات لفلل وفنادق وقصور المنتجعات السياحية بمشروع البحر الأحمر (Six Senses- Triple Bay) والتي تقوم بها شركة أمالا المملوكة من صندوق الإستثمارات العامة.

وأشارت إلى ترسية المشروع وتوقيع العقد بتاريخ اليوم 14 سبتمبر الجاري بقيمة بلغت نحو 24.38 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ومدته 454 يوما

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعامي 2023و 2024م، وأشارت إلى ضمان شركات مقدم من شركة لدن للاستثمار.

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