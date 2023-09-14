"الصقر للتأمين" توصي بزيادة رأس المال لـ300 مليون ريال بأسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 160 مليون ريال، ليصبح رأس المال الجديد 300 مليون ريال.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب الزيادة تأتي التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع زيادة رأس مال الشركة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية.