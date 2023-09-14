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كابريكون إنرجي
كابريكون إنرجي
شركات

"كابريكون": نتواصل مع السلطات المصرية بشأن 144 مليون دولار مستحقات

ذكرت أن توزيع أرباح في أكتوبر يعتمد على إيراداتها من مصر

دبي - العربية.نت
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قالت شركة كابريكورن إنرجي اليوم الخميس إنها ملتزمة بخطتها لتوزيع أرباح تبلغ إجمالا 575 مليون دولار على المساهمين هذا العام بعد أن أدى احتجاجهم إلى عرقلة عمليتي اندماج ودفعها إلى التخلي عن جميع أصولها باستثناء مصر.

وسجلت الشركة خسائر في النصف الأول بلغت 62 مليون دولار مقارنة مع أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 41 مليون دولار قبل عام مع وصول صافي السيولة إلى 176 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران.

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وأضافت أن مصر مدينة لها بمبلغ 144.2 مليون دولار في صورة مستحقات منها 113.3 مليون دولار فات موعد استحقاقها

وتتواصل مع السلطات المصرية بشأنها وفق "رويترز".

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وعُين الرئيس التنفيذي الجديد راندي نيلي في يونيو/ حزيران لإعادة التفاوض على شروط أوسع مع مصر.

وذكرت الشركة في وقت سابق أن توزيع أرباح بقيمة 100 مليون دولار، والمقرر في أكتوبر /تشرين الأول، يعتمد على حجم الإيرادات من أصولها المصرية ونتيجة المفاوضات بشأن التراخيص في مصر، بالإضافة إلى تحركات أسعار النفط والغاز.

وقالت كابريكورن إنه من المقرر عقد اجتماع للمساهمين في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول للموافقة على توزيع أرباح خاصة بقيمة 100 مليون دولار قبل تحديث الاستراتيجية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبدأت الشركة عملية بيع تراخيصها في بريطانيا في إطار تحركها لتقليص أو بيع أصولها غير المصرية، والتي تشمل تراخيص في المكسيك وموريتانيا وسورينام.

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