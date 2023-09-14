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شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
سوق السعودية

"كيان السعودية" تعلن وقوع حريق محدود بوحدة تشغيل في مصنع البسفينول

لا توجد أي إصابات بشرية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية" عن وقوع حريق محدود يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م في إحدى وحدات التشغيل بمصنع البسفينول والذي يعتبر مادة أولية لمصنع البولي كاربونيت.

وقالت "كيان السعودية"، اليوم الخميس، إنه تمت السيطرة على الحريق فوراً دون أي تأثير على الوحدات التشغيلية الأخرى للشركة، ولا توجد أي إصابات بشرية.

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وأضافت الشركة أنها تعمل حالياً على تحديد الأسباب وتقييم الآثار الناتجة عن هذا الحريق وتحديد الأثر المالي.

وأشارت إلى أن جميع مصانع الشركة ومرافقها خاضعة للتغطية التأمينية الشاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.

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