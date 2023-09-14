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"مبادلة كابيتال" تطلق شركة استثمارية بالشراكة مع "أبولو" العالمية

أكدت أنها ستضخ 2.7 مليار دولار في المشروع من خلال وحدتها "مبادلة كابيتال سولوشنز"

دبي - العربية.نت
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أعلنت "مبادلة كابيتال"، إطلاق شركة استثمارية بهدف جذب المؤسسات والمكاتب العائلية، وتعهدت شريكتها الاستراتيجية "أبولو" العالمية بالاستثمار في المشروع.

وقالت "مبادلة" إنها ستضخ استثمارات ضمن وحدة "مبادلة كابيتال سولوشنز" التابعة لها بواقع 2.7 مليار دولار من ميزانيتها العمومية.

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وأوضحت أن الوحدة الجديدة ستدير حسابات مُدارة بشكل منفصل للمستثمرين الذين لديهم متطلبات محددة للمخاطر والسيولة، وستعمل للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

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من جهة أخرى أعلنت Abu Dhabi Catalyst Partners وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال وAlpha Wave الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار، عن نيتها الاستثمار في شركات في المنطقة المالية الحرة في الإمارة.

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