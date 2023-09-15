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جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
اقتصاد أميركا

شركة أميركية عملاقة تعلن تغيير شعارها بعد استخدامه لأكثر من 130 عاما

الشعار يعد أحد شعارات الشركات الأطول استخداما في العالم

دبي - العربية.نت
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جرت العادة أن تعلن شركة "جونسون آند جونسون" عن منتج جديد! غير أن عملاق منتجات الرعاية الصحية أعلن، يوم الخميس، عن تغيير شعاره الشهير الذي يستخدمه منذ العام 1887، ليبدو في شكل عصري يعكس تركيزه الشديد على الأدوية والأجهزة الطبية.

الشعار أو النص الأصلي - المبني على توقيع المؤسس المشارك للشركة جيمس وود جونسون - سيظل موجودا لفترة فقط على المنتجات الاستهلاكية مثل شامبو الأطفال من "كنفيو"، وهي شركة جديدة انفصلت مؤخرا عن "جونسون آند جونسون".

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أما الشركة الأميركية نفسها فباتت تركز بشكل أكبر على الأدوية والأجهزة الطبية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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وفي السياق، قالت فانيسا برودهيرست، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، إن المظهر الجديد للشعار، الذي يتضمن درجة مختلفة من اللون الأحمر، يهدف إلى الاعتراف بتحول "جونسون آند جونسون" إلى "شركة رعاية صحية خالصة".

كان الشعار القديم "أحد شعارات الشركات الأطول استخداما في العالم"، حسبما أعلنت "جونسون آند جونسون" في منشور على موقعها الإلكتروني عام 2017.

ولكنه بدا قديما في عصر الرسائل النصية والرموز التعبيرية.

ولاحظت مستشارة التسويق، لورا ريس، أن العديد من الأطفال لم يعودوا يتعلمون الكتابة بخط متصل في المدارس.

وقالت إن الناس ربما يعرفون التوقيع، لكنهم قد لا يستطيعون قراءته بالضرورة.

وأضافت ريس، التي لم تشارك في عملية التغيير، أن الشعار الجديد يبدو أسهل وأنه يجذب الانتباه.

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