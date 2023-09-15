هيئة أدوية بريطانية توافق على لقاح "موديرنا" المحدث لكوفيد

قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها وافقت على لقاح محدث لكوفيد-19 من إنتاج شركة موديرنا مما يجعله ثاني لقاح يستخدم في حملة التطعيم بالبلاد هذا الخريف.

ويمكن إعطاء الجرعة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر. واللقاح اسمه (سبايك فاكس) ويستهدف المتحور (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5).

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وتأتي موافقة الهيئة المنظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا عقب توصية للجنة الأوروبية المنظمة للأدوية أمس الخميس، وفق رويترز.

ووافقت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر على لقاح محدث لكوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يستهدف فقط المتحور ذاته.

كما وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدام اللقاحين المحدثين.