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موديرنا
موديرنا
لقاح كورونا

هيئة أدوية بريطانية توافق على لقاح "موديرنا" المحدث لكوفيد

اللقاح اسمه "سبايك فاكس" ويستهدف المتحور "أوميكرون إكس.بي.بي.1.5"

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها وافقت على لقاح محدث لكوفيد-19 من إنتاج شركة موديرنا مما يجعله ثاني لقاح يستخدم في حملة التطعيم بالبلاد هذا الخريف.

ويمكن إعطاء الجرعة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر. واللقاح اسمه (سبايك فاكس) ويستهدف المتحور (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5).

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وتأتي موافقة الهيئة المنظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا عقب توصية للجنة الأوروبية المنظمة للأدوية أمس الخميس، وفق رويترز.

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ووافقت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر على لقاح محدث لكوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يستهدف فقط المتحور ذاته.

كما وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدام اللقاحين المحدثين.

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