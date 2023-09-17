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إي فاينانس
البورصة المصرية

ارتفاع أرباح "إي فاينانس" المصرية 76.4% في النصف الأول

مقابل أرباح بلغت 221.21 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، المصرية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على مقترح بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.177 جنيه للسهم عن النصف الأول من 2023.

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وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية إن اقتراح التوزيع سيعرض على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 76.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، حققت الشركة حققت صافي ربح بلغ 390.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 221.21 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

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