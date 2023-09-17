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بوبيان للبتروكيماويات
بوبيان للبتروكيماويات
بورصة الكويت

انخفاض صافي ربح "بوبيان للبتروكيماويات" الكويتية 69% في 3 أشهر

سجل 3.15 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية، اليوم الأحد، انخفاض صافي ربحها في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو/ تموز بنسبة 68.9 %إلى 3.151 مليون دينار مقابل 10.144 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن سبب تراجع أرباحها في الربع الأول لها يرجع بشكل رئيسي لانخفاض دخل توزيعات الأرباح.

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وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء بلغ 18 مليون دينار مقابل 22.2 مليون دينار قبل عام وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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