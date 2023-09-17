انخفاض صافي ربح "بوبيان للبتروكيماويات" الكويتية 69% في 3 أشهر

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية، اليوم الأحد، انخفاض صافي ربحها في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو/ تموز بنسبة 68.9 %إلى 3.151 مليون دينار مقابل 10.144 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن سبب تراجع أرباحها في الربع الأول لها يرجع بشكل رئيسي لانخفاض دخل توزيعات الأرباح.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء بلغ 18 مليون دينار مقابل 22.2 مليون دينار قبل عام وفق وكالة أنباء العالم العربي.