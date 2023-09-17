مساهمون في "تهامة" يطلبون التصويت على عزل مجلس الإدارة

تلقت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق خطابًا من بعض المساهمين الذين يملكون 10% من رأس مال الشركة يطلبون فيه إضافة بند التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تاريخ 9 أكتوبر 2023م.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إلى إعلانها بتاريخ 8 يونيو 2023 م حول خطاب المساهمين في عزل المجلس المتضمن إعلان الشركة عن تلقي خطاب بطلب عزل مجلس الادارة وفتح باب الترشيح والإعلان عن أيّ تطوّرات كما أشارت إلى إعلان الشركة بتاريخ 12 يونيو 2023 م بفتح باب الترشيح ابتداء من تاريخ 13 يونيو 2023 م وإنتهاء بتاريخ 13 أغسطس 2023 م.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أن فترة الترشح قد انتهت في التاريخ المقرر وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بفرز المرشحين ورفعت التوصية لمجلس الادارة بتاريخ 21 أغسطس 2023 م وقرر مجلس الإدارة رفع أسماء المرشحين إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 21 أغسطس 2023م حسب النظام وستعلن عن أي تطورات في هذا الخصوص.