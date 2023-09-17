"جاهز" توصي بشراء 293.8 ألف سهم خزينة كحد أقصى
موافقة مشروطة من هيئة المنافسة لاستحواذ الشركة على "ذا شفز"
أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 293,770 سهماً من أسهمها وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت شركة "جاهز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
وأضافت أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو تسهيلات بنكية.
وتبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 1.83%، وسيصبح إجمالي عدد أسهم الخزينة – كحد أقصى – 485.77 ألف سهم، أي ما يعادل 4.63% من إجمالي أسهم "جاهز".
وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء.
وفي بيان منفصل، وبشأن تطورات الاستحواذ على شركة "ذا شفز" أعلنت شركة "جاهز" عن صدور الموافقة المشروطة من الهيئة العامة للمنافسة والتي تشترط قيام شركة "جاهز" بالالتزام بعدد من التعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للمنافسة – لإتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة "ذا شفز" بموجب اتفاقية الشراء.
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