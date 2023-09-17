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سوق السعودية

"حلواني إخوان" تجدد اتفاقية تمويل بـ210 ملايين ريال مع مصرف الراجحي

لتمويل رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة حلواني إخوان، اليوم الأحد، 17 سبتمبر 2023، اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، إن قيمة التمويل 210 ملايين ريال لتمويل رأس المال العامل وتصل مدة التمويل حتى نهاية يوليو 2024م وتجدد سنويا.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

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وتضاعفت خسائر شركة "حلواني إخوان" نحو 16.5 مرة لتصل إلى 29.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، قياسا على خسارة بقيمة 1.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة للخسارة في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" يوم 6 أغسطس الماضي، إن سبب الخسارة يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة في السعودية.

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