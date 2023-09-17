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مجموعة زين الكويتية
مجموعة زين الكويتية
بورصة الكويت

"زين" الكويتية ترفع حصتها في "تاسك تاورز" الإماراتية إلى 92.87%

"تاسك تاورز" ستظل شركة زميلة للمجموعة بنموذج تشغيل مستقل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة زين الكويتية، اليوم الأحد، رفع حصتها في تاسك تاورز الإماراتية من 83.47% إلى 92.87%.

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية أن "تاسك تاورز" ستواصل العمل ككيان مستقل، إذ إن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تابعين لمجموعة زين، كما أن للشركة فريقا تنفيذيا خاصا بها.

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وقالت "زين" إن "تاسك تاورز" ستظل شركة زميلة للمجموعة نظرا لطبيعة مساهمتها بالشركة ونموذج التشغيل المستقل، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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