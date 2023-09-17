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"سفن" توقع عقدا بقيمة 13 مليون دينار مع نفط الكويت
مدته 60 شهرا
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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن "سفن" اليوم الأحد عن توقيع عقد بقيمة 13.05 مليون دينار مع شركة نفط الكويت لتقديم خدمات الصيانة لصهاريج التخزين في منشآت الشركة.
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وأضافت "سفن" في بيان للبورصة الكويتية أن العقد مدته 60 شهرا، وأن المشروع سيحقق لها أرباحا تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة من عام 2023 وحتى 2028 وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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