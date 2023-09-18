اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

رفض التماس "أميانتيت" لإعادة النظر في سداد فروقات زكوية

ستعلن الشركة عن الأثر المالي لاحقاً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن تلقي قرار التماس إعادة النظر من الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بقبول التماس إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعاً.

تعود القضية إلى 20 ديسمبر 2020م، حينما استلمت خطابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ وقدره 231 مليون ريال عن الأعوام من 2015 إلى 2018.

مادة اعلانية

وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستعلن عن الأثر المالي لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط