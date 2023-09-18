رفض التماس "أميانتيت" لإعادة النظر في سداد فروقات زكوية

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن تلقي قرار التماس إعادة النظر من الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بقبول التماس إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعاً.

تعود القضية إلى 20 ديسمبر 2020م، حينما استلمت خطابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن المطالبة بسداد فروقات زكوية بمبلغ وقدره 231 مليون ريال عن الأعوام من 2015 إلى 2018.

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وقالت "أميانتيت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستعلن عن الأثر المالي لاحقاً.