اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بايدو و
شعار محرك البحث الصيني "بايدو"
ذكاء اصطناعي

استثمارات طموحة للشركات الصينية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الرئيسة التنفيذية لـ"يام تشاينا": الصينيون منفتحون على التطبيقات الجديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت العديد من الشركات الصينية الكبرى أنها تعمل على تطبيقات متخصصة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل جهود الشركات الصينية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي عددا من الشركات والخطط.

مادة اعلانية

محرك البحث "بايدو"

كشفت الشركة الشهر الماضي عن منصة لإنشاء حملات إعلانية تسمى "QingGe"، شبيهة بإعلانات "غوغل" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب الخبراء، فإن معدلات التحويل ارتفعت بنسبة 20% بسبب المنصة.

شركة الترفيه "تينسنت"

أعلنت الشركة أيضا الشهر الماضي أنها تقوم بدمج نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في إنشاء المحتوى الإعلاني، وتطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها الذي يشبه "زووم".

وكشفت الشركة أيضًا عن "قائمة الانتظار" لبرنامج الدردشة الآلي الشبيه بـ"تشات جي بي تي" الموجود ضمن تطبيق المراسلة الاجتماعية "وي تشات". التطبيق المعروف محليًا باسم "Weixin"، يضم أكثر من مليار مستخدم.

"يام تشاينا" للطعام السريع

وبحسب تقرير لـ "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، تقول الرئيسة التنفيذية لشركة "يام تشاينا"، الشركة الأم لـ "KFC"، جوي وات، إن الزخم المتزايد على التطبيقات "تعزز فهمنا وإيماننا بأن المستهلكين الصينيين منفتحون للغاية على المنتجات الجديدة".

"علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا اقتصاد اقتصاد تركيا "علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا

وتدرس شركتها أيضًا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الأعمال، لكنها قالت إن التكنولوجيا تحتاج إلى فهم المزيد عن العمليات الداخلية قبل أن تكون مفيدة حقًا.

شركة التكنولوجيا "علي بابا"

قالت "Alibaba Cloud" يوك الأربعاء الماضي إنها ستطلق نموذجها اللغوي الكبير "Tongyi Qianwen" للجمهور.

وأضافت أنها تعمل مع "Taobao" والعلامة التجارية للهواتف الذكية "Oppo" وغيرها لإنشاء تطبيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟ دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط