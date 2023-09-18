" أسمنت أم القرى": إعادة تشغيل طاحونة الأسمنت رقم "1" بعد تأهيلها واختبارها فنياً

أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن إعادة تشغيل طاحونة الأسمنت رقم (1) في يوم الاثنين الموافق 18سبتمر 2023 م بعد إعادة تأهيلها لتتوائم فنياً مع وحدة بديلة تم شراءها محلياً وبعد عمل ونجاح التعديلات والاختبارات الفنية اللازمة عليها .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن أعمال إعادة التأهيل المنجزة على طاحونة الأسمنت رقم (1) ستكون متوائمة فنياً مع الوحدة البديلة التي تم تعميد شرائها سابقاً كما هو معلن بتاريخ 13 مارس 2023 م.

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وأشارت إلى أن معدل الطاقة الإنتاجية سيزيد تدريجياً حسب احتياج السوق وحجم الطلب نتيجةً لاستئناف طاحونة الأسمنت رقم (1) لعملية الإنتاج.

وكانت شركة أسمنت أم القرى أعلنت عن حدوث عطل فني رئيسي في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1)، بوم 9 أكتوبر2022.

وقدرت التكاليف المرتبطة بشراء الوحدة البديلة من السوق المحلي وأعمال إعادة تأهيل طاحونة رقم (1) بمبلغ 4.5 مليون ريال.

وذكرت أن الأثر المالي الناتج من تشغيل طاحونة رقم (1) لا يمكن قياسه بسبب تذبذب أسعار البيع وحجم الطلب وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الثالث والرابع من عام 2023م.

وأوضحت أنه فيما يخص الوحدة التي تم تعميد شرائها سابقاً والمعلن عنها بتاريخ 13 مارس 2023م، فسيتم وصولها و تخزينها كقطعة غيار استراتيجية لاستخدامها في حال الاحتياج لها.