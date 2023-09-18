"توبي" تعلن ترسية مشروع في مكة المكرمة بـ44.7 مليون ريال

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن ترسية مشروع تشغيل وصيانة نظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت "توبي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد بقيمة إجمالية نحو 44.67 مليون ريال.

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ويهدف المشروع إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة لنظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة والذي يشمل كافة أعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المكونة لنظام استقبال البلاغات 911.

وتبلغ قيمة مشاريع شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" التي تحت التنفيذ ملياري ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).