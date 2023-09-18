"شور العالمية" توصي بزيادة رأس المال 50% عبر أسهم مجانية

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الزيادة تكون عبر رسملة مبلغ نحو 25.65 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة ما تمثل الزيادة نسبة 50% من رأس مال الشركة ومنح عدد سهم لكل سهمين مملوكين.

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وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 50% ليصبح نحو 76.946 مليون ريال، بدلاً من 51.297 مليون ريال قبل الزيادة.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 7.69 مليون سهم، بدلاً من نحو 5.13 مليون سهم.

وتتمثل أسباب الزيادة في تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.