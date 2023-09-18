اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
شعار شركة ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"ولاء للتأمين" توصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية بـ425 مليون ريال

لدعم عمليات التوسع وتعزيز هامش الملاءة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 425 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "ولاء للتأمين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أسباب الزيادة تتمثل في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

مادة اعلانية

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

"مدينة المعرفة" تحصل على تسهيلات بـ143 مليون ريال من مصرف الراجحي شركات سوق السعودية "مدينة المعرفة" تحصل على تسهيلات بـ143 مليون ريال من مصرف الراجحي

وتخضع الزيادة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط