"ولاء للتأمين" توصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية بـ425 مليون ريال

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 425 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "ولاء للتأمين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أسباب الزيادة تتمثل في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع الزيادة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.