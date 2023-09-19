تحالف يعرض الاستحواذ على 90% من "دايس" المصرية مقابل مليار جنيه

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت خطاباً من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع "ماجد سمير توما توماس"، يتضمن عرضاً مبدئياً للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل 90% من أسهم رأس المال المصدر للشركة.

وذكرت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئي بقيمة 0.65 جنيه للسهم الواحد، أي أن قيمة الصفقة ستتجاوز مليار جنيه، وذلك من خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقاً للقوانين واللوائح السارية.

مادة اعلانية

وأوضحت أنه سيتم عرض الطلب المقدم على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيله.

ويبلغ رأس مال "دايس" نحو 357.328 مليون جنيه موزعا على 1.786 مليار سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد.