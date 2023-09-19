"الأهلي المتحد" و"بيتك" الكويتيان يقرران استمرار إجراءات الاندماج

أعلن مجلسا إدارة البنك الأهلي المتحد-الكويت وبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء الموافقة على الاستمرار في اتخاذ كافة وجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج بين الكيانين عن طريق الضم.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إن مجلسي الإدارة اطلعا على تقرير مستشار الاستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول المستقل بشأن عملية الاندماج، متضمنا معدل التبادل والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمي البنك الأهلي المتحد-الكويت من أسهم بيتك.

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يذكر أن بيتك سيكون الشركة الدامجة يما سيكون البنك الأهلي المتحد-الكويت الشركة المندمجة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.