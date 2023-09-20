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صناعة الحديد
اقتصاد إيران

انفجار في مصنع حديد بمدينة قم الإيرانية

الانفجار أدى لإصابة 21 شخصاً

دبي - العربية.نت
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أفاد تلفزيون العالم الإيراني اليوم الأربعاء بإصابة 21 شخصاً في انفجار بمصنع حديد في مدينة قم الإيرانية.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى على الفور، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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