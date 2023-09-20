انفجار في مصنع حديد بمدينة قم الإيرانية

أفاد تلفزيون العالم الإيراني اليوم الأربعاء بإصابة 21 شخصاً في انفجار بمصنع حديد في مدينة قم الإيرانية.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى على الفور، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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