اقتصاد إيران
انفجار في مصنع حديد بمدينة قم الإيرانية
الانفجار أدى لإصابة 21 شخصاً
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أفاد تلفزيون العالم الإيراني اليوم الأربعاء بإصابة 21 شخصاً في انفجار بمصنع حديد في مدينة قم الإيرانية.
ولم يذكر التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى على الفور، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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